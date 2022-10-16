Лунін у стартовому складі Реала на Ель Класіко

У неділю, 16 жовтня, відбудеться топ-матч туру чемпіонату Іспанії між Реалом та Барселоною. Зустріч розпочнеться о 17:15.

Мадридський клуб опублікував стартовий склад на матч дев'ятого туру Ла Ліги проти Барселони. Український голкіпер Андрій Лунін зіграє з перших хвилин гри, пише 24 канал.

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Один з найголовніших матчів для українця

Стартовий склад Реала: Лунін, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Кроос, Модріч, Чуамені, Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор.

Нагадаємо, що основний голкіпер Реала Тібо Куртуа травмований.



Склад Реала / Фото з твітеру Реала

Кар'єра Луніна у Реалі

Андрій Лунін перебрався в мадридський клуб у 2018 році із Зорі. За цей час він так і не став основним гравцем, переходячи в оренди до Леганеса, Вальядоліда та Ов'єдо.

У нинішньому сезоні Лунін зіграв вже у 4 матчах, пропустив 3 голи і одного разу відіграв на нуль.

Лунін стане першим українцем, який зіграє в Ель Класіко. За Барселону раніше виступав український захисник Дмитро Чигринський, однак у матчах проти Реала він не виходив на поле.