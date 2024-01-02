На радість Кепи: володар "Золотого м'яча" засмутив Луніна на тренуванні – відео голу
2 січня 2024, 21:36Читать новость на русском
Джерело:ФК Реал
Мадридський Реал свій перший поєдинок в новому році зіграє 3 січня. Суперником "королівського клубу" буде середняк Ла Ліги Мальорка.
Напередодні зустрічі "вершкові" провели тренування, на якому майстер-клас продемонстрував Лука Модріч. Нев'янучий 38-річний ветеран шведою закрутив м'яч у дев'ятку воріт Андрія Луніна.
Читайте також Лунін чи Кепа: Анчелотті звернувся до гравців Реала, щоб обрати основного воротаря
Модрич розвеселив Кепу
Український голкіпер намагався дістати м'яч, але удар володара "Золотого м'яча" 2018 виявився дуже точним. За воротами Луніна стояв його конкурент Кепа Аррісабалага. Від радості він підвів руки та зааплодував майстерності Модрича.
Відео голу Модрича у ворота Луніна
- Зазначимо, що в матчі проти Мальорки ворота "вершкових" захищатиме Лунін. Кепа наразі відновлюється після перенесеного грипу.
- Після 18 зіграних матчів Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги. У мадридців однакова кількість очок з Жироною – по 45, але краща різниця забитих та пропущених м'ячів.
- Раніше Карло Анчелотті повідомив, що обидва голкіпери матимуть ігрову практику до кінця сезону: Аррісабалага гратиме в чемпіонаті, а Лунін в Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів.