Трансфер чи продовження контракту: Лунін прийняв рішення щодо свого майбутнього в Реалі

У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін отримав несподіваний шанс стати першим номером мадридського Реала. Це сталося після травми лідера команди Тібо Куртуа перед стартом нової кампанії.

На заміну бельгійцю "вершкові" терміново взяли в оренду Кепу Аррісабалагу. Той одразу зайняв місце у воротах, але отримав також пошкодження, чим на повну скористався Андрій Лунін.

Читайте також Лунін найкращий воротар Ла Ліги за важливими показниками: статистичне порівняння з Кепою

Лунін визначився з майбутнім у Мадриді

Український воротар продемонстрував серію хороших матчів, чим закохав у себе вболівальників та партнерів по команді, які у приватних розмовах з Карло Анчелотті заявляли, що саме Лунін має грати в основному складі. Такі виступи привернули увагу інших клубів до послуг 24-річного голкіпера.

Зокрема, напередодні з'явилася інформація, що українцем цікавиться мюнхенська Баварія. Німецький гранд бачить у ньому заміну багаторічному капітану Мануелю Ноєру, якому вже 37. Також інтерес проявляли Челсі, Арсенал, Селтік та Бетіс.

Тож, перед Андрієм стало вже, здається, вічне запитання – шукати ігрову практику в новому клубі чи боротися за місце в основному складі мадридців, адже, можливо, це той шанс, якого він чекав попередні роки.

За інформацією The Athletic, Лунін, чинний контракт якого з мадридцями закінчується в червні 2025 року, зробив свій вибір. Він хоче продовжити угоду й тепер чекає дій від "вершкових", оскільки офіційної пропозиції щодо продовження співпраці поки не надходило.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Андрій Лунін провів за Реал 11 матчів у всіх турнірів, у яких пропустив 7 голів та 5 поєдинків відіграв "на нуль".

. Наступний матч мадридський Реал зіграє 18 січня в Кубку Іспанії проти Атлетіко. Очікується, що основним воротарем у цьому поєдинку буде Андрій Лунін, стартовий свисток пролунає о 22:30.