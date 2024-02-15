Геній та герой: відомі видання поставили Луніна на перші шпальти своїх нових випусків
15 лютого 2024, 18:03Читать новость на русском
У вівторок, 13 лютого, відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграли РБ Лейпциг і Реал. У старті "вершкових" зіграв голкіпер Андрій Лунін.
Гру українського голкіпера високо оцінили авторитетні іспанські видання. Вони посталили Луніна на перші шпальти своїх нових випусків, пише 24 Канал.
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Що іспанські ЗМІ пишуть про Луніна
"Геній (Браїм Діас) і Герой (Лунін)", – написала Marca.
"Трансформація в кар'єрі Луніна: Реал задоволений його грою і не виключає можливості продовження його контракту, який закінчується у 2025 році", – написало видання AS.
Лунін на перших шпальтах іспанських ЗМІ / Скриншот
Як минув матч
- У поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбувся на стадіоні "Ред Булл Арена" у Лейпцизі, мадридський Реал, з участю українського голкіпера Андрія Луніна, здобув перемогу з мінімальним рахунком 0:1 над командою РБ Лейпциг.
- Українець у віці 25 років став одним з героїв виїзного протистояння з "биками", виконавши 9 сейвів і залишивши свої ворота "сухими", що сприяло перемозі "вершкових" над німецьким клубом.
- Авторитетні статистичні портали WhoScored та Sofascore визнали Луніна найкращим гравцем матчу, оцінивши його відповідно на 9,2 та 9,8 балів. Його показник запобіжних голів становить 2,19.
- Матч-відповідь між Реалом і РБ Лейпцигом заплановано на 6 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.