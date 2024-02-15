Геній та герой: відомі видання поставили Луніна на перші шпальти своїх нових випусків

У вівторок, 13 лютого, відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграли РБ Лейпциг і Реал. У старті "вершкових" зіграв голкіпер Андрій Лунін.

Гру українського голкіпера високо оцінили авторитетні іспанські видання. Вони посталили Луніна на перші шпальти своїх нових випусків, пише 24 Канал.

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Що іспанські ЗМІ пишуть про Луніна

"Геній (Браїм Діас) і Герой (Лунін)", – написала Marca.

"Трансформація в кар'єрі Луніна: Реал задоволений його грою і не виключає можливості продовження його контракту, який закінчується у 2025 році", – написало видання AS.





Лунін на перших шпальтах іспанських ЗМІ / Скриншот

Як минув матч