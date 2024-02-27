Статистика не бреше: Лунін найкращий воротар Ла Ліги за трьома важливими показниками

Андрій Лунін у сезоні-2023/2024 вперше отримав реальний шанс стати першим номером мадридського Реала. Після травми Тібо Куртуа українець конкурував з Кепою Аррісабалагою та врешті-решт здобув статус основного воротаря "вершкових".

Українець виходив у стартовому складі в останніх семи матчах Реала та продемонстрував, що на нього можна розраховувати. Лунін став найкращим гравцем перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а в крайньому матчі проти Севільї здійснив неймовірний сейв, за що отримав схвальний відгук від Карло Анчелотті.

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Лунін виграв конкуренцію в гідного опонента

Потужним візуальним виступам українця знайшлося і статистичне підтвердження. Андрій Лунін наразі є найкращим воротарем іспанської Ла Ліги одразу за трьома показниками.

Український голкіпер має найвищий відсоток сейвів у чемпіонаті – 83.8, випереджаючи Руя Сілву з Бетіса (81.3) й Альваро Валлеса з Лас-Пальмаса (79.8), які увійшли до трійки. У конкурента нашого земляка Кепи Аррісабалаги – 73.5 відсотка й він за цим показником посідає восьме місце.

Також Андрій Лунін має найменший показник пропущених голів за 90 хвилин – 0.50, у Кепи 0.75 і друга сходинка

Окрім цього, українець має також найвищий відсоток матчів "на нуль" у Ла Лізі – 50 (7 з 14 поєдинків), ідентичний показник і в іспанського конкурента Андрія в Реалі, Аррісабалага відіграв 6 з 12 матчів без пропущених голів.

Як бачимо, згідно з цими даними можна зрозуміти, чому Карло Анчелотті довго вагався, кого ж ставити в основний склад. Адже обидва голкіпери Реала демонстрували протягом сезону впевнену гру, проте українець все ж таки заслужено виграв в чесній конкуренції, що підтверджує статистика.

. Наступний матч мадридський Реал проведе 2 березня на виїзді проти Валенсії. Стартовий свисток пролунає о 22:00.