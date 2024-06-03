"Тут не про гроші": ексворотар збірної України дав пораду Луніну щодо майбутнього у Реалі

У повітрі досі висить питання майбутньої кар'єри Андрія Луніна у мадридському Реалі. Колишній голкіпер збірної України та житомирського Полісся Денис Бойко звернувся до українського воротаря "вершкових".

36-річний футболіст заговорив про ще молодий вік Андрія Луніна, який не дозволяє постійно "гріти" лаву запасних Реала. На думку Дениса Бойка, якби його земляку вже було хоча б більше, як 30 років, то він би спокійно міг продовжувати кар'єру у Мадриді.

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Яку пораду отримав Андрій Лунін

Колишній воротар Полісся навів приклад Кейлора Наваса, який до вересня 2019-го грав за Реал.

Луніну треба йти з Реала. Якби йому було 30+ років, то, будь ласка – сиди. Як Кейлор Навас грав, а потім поїхав. Тут не про гроші. Я так розумію, що в Мадриді вирішили, що Куртуа – номер один, це перший вибір. А Андрій – його дублер. Але це лише мої відчуття. Можливо, у Андрія там все супер, сім'я задоволена,

– заявив Денис Бойко.

Досвідчений воротар розповів, що особисто завжди хотів грати. Попри довгостроковий контракт із київським Динамо, Денис не був готовий сидіти за спиною Олександра Шовковського чи своїх інших візаві. Бойко пригадав, що будь-які його тренування не давали йому шансу випередити СаШо.

"Але тут багато факторів, і не завжди футбольних, радити йому я не можу. Але мені здається, що варто залишати Реал", – додав колишній воротар Динамо Київ.

Відзначимо. Денис Бойко допоміг Поліссю вперше в історії вийти до єврокубків за підсумками сезону-2023/2024. Вже у новому сезоні "вовки" стартують із другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2024/2025.

Для Бойка сезон, що минув, став останнім у футболці житомирського клубу.

За Полісся Денис відіграв 24 матчі – 21 пропущений гол та 8 "сухих" поєдинків.

У цьому сезоні-2023/2024 Лунін став володарем Суперкубка Іспанії, виграв із Реалом чемпіонство Ла Ліги та 1 червня став переможцем Ліги чемпіонів.

Андрій має контракт із "Королівським клубом" до кінця наступного сезону-2024/2025. Хоча є багато чуток про його достроковий відхід в інший клуб через повернення Тібо Куртуа. Є інсайди, що бельгієць знову витіснить із воріт українського візаві, тому Андрій повернеться на лаву запасних "галактікос".

Існує інформація, що Лунін близький до трансферу у Манчестер Юнайтед. У поточному сезоні український воротар провів за Реал 31 поєдинок – 32 пропущені голи та 12 матчів на нуль.