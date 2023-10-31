Привабливий план для українця: Лунін може стати частиною зіркового обміну Реала

Життя сім'ї Андрія Луніна у Мадриді добігає свого логічного закінчення. Голкіпер Реала може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

В українського голкіпера збігає контракт із Реалом вкінці поточного сезону-2023/2024. Тому Андрію слід шукати собі новий варіант із продовження кар'єри. У ЗМІ з'явилась інформація, що мадридський клуб може допомогти із цим Луніну.

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Може стати одноклубником Мудрика

"Королівський клуб" зацікавлений у повноцінному трансфері Кепи, якого орендував на сезон у Челсі після травми Тібо Куртуа, який порвав "хрести" перед стартом цього сезону. Лунін за відсутності бельгійця двічі захищав володіння Реала, після чого місце у воротах іспанського гранда міцно закріпив за собою не надто впевнений Кепа.

У поточному сезоні орендований іспанський воротар провів вже за "вершкових" 12 матчів, у яких пропустив 10 голів та із них 5 поєдинків провів на нуль.

Лунін же ж у двох зіграних зустрічах пропустив один гол.

Тепер Реал націлився на воротарський обмін. Мадридський клуб не може задовольнити фінансові смаки Челсі, яке хоче виручити за трансфер Кепи 20 мільйонів євро. Натомість у Мадриді вигадали хитрий план. "Вершкові" готові запропонувати лондонському клубу менші гроші, але включити у цей трансфер ще й Луніна.

Кепа має контракт із Челсі до 30 червня 2025 року.

Якщо "сині" погодяться на таку пропозицію "вершкових", то Лунін має усі шанси стати одноклубником Михайла Мудрика, якщо "аристократи", звісно, також не продадуть лівого вінгера збірної України.

Для Луніна цей варіант теж виглядає досить привабливо. Об'єктивно, у Челсі Андрію буде легше вибороти свій ігровий час та навіть стати першим номером команди. Наразі ворота "синіх" захищає Роберто Санчес, у якого Луніну до снаги виграти конкуренцію.

Однак для цього потрібно, аби Челсі відмовилось від придбання інших голкіперів. Адже у лондонському клубі придивляться до першого номера Арсенала Арона Ремсдейла. Однак англійський голкіпер має чинний контракт із "канонірами" до кінця червня 2026-го року та ще є можливість його пролонгації ще на сезон.

Нагадаємо, що Куртуа може повернутись на футбольне поле не швидше квітня 2024-го року. Ймовірно, що Тібо після відновлення від травми знову стане першим номером Реала. Тоді Кепа стане резервним воротарем, а Лунін ще до кінця поточного сезону отримає нову для себе роль – третій голкіпер "вершкових".