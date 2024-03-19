Коуч продовжує вести подвійну гру: Анчелотті готує Луніну неприємний сюрприз на Лігу чемпіонів

Андрій Лунін вже готується у розташуванні збірної України до березневих матчів. По повернення у мадридський Реал на українського голкіпера може чекати неприємний сюрприз.

З'явилась чергова порція інформації про майбутнє Луніна у Реалі. Начебто головний тренер Карло Анчелотті не готовий довірити Андрію місце у старті на чвертьфінальні матчі "вершкових" у Лізі чемпіонів.

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Анчелотті продовжує вносити сумніви у майбутнє Луніна

Італійський наставник хоче випустити Тібо Куртуа у поєдинках проти Манчестер Сіті. Відзначимо, що бельгієць пропустив величезний відрізок часу через порвані "хрести". Голкіпер продовжує потрохи повертатись до основної групи Реала.

Раніше вже були інсайди про повернення Куртуа у ворота "Королівського клубу". Натомість Лунін, який виборов собі статус першого номера у Кепи Аррісабалаги, знову повернеться на лаву запасних.

Таке рішення коуча може не лише не сподобатись Луніну, а й поставити під сумнів продовження кар'єри Андрія у Мадриді. Наразі були чутки, що українець не проти продовжити співпрацю із Реалом, але лише у тому випадку, якщо отримуватиме достатньо ігрової практики.

Зверніть увагу! Перша зустріч Реала проти МанСіті відбудеться 9 квітня у Мадриді. Матч-відповідь у Манчестері – 17 квітня. Обидва поєдинки розпочнуться о 22:00 (за Києвом).

Перед першою грою Ліги чемпіонів Реал зіграє лише в Ла Лізі проти Атлетік Більбао (31 березня).

У "галактікос" теж розглядають продовження угоди із голкіпером збірної України на тлі хороших виступів у поточному сезоні-2023/2024. Перед від'їздом у національну команду Лунін взяв участь у 23-х матчах, у яких пропустив 19 голів та відіграв 10 поєдинків на нуль.

Його нинішній контракт із Реалом збігає вкінці червня наступного 2025-го року. Нагадаємо, що Андрій таємно продовжив угоду ще на зорі своєї кар'єри в Іспанії.

Лунін точно може не переживати, якщо мадридський клуб не продовжить із ним співпрацю. Завдяки вдалим виступам Андрій вже привернув увагу топових клубів планети.