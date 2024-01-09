Лунін чи Кепа: в Іспанії назвали голкіпера, який захищатиме ворота Реала у Суперкубку Іспанії
Джерело:Relevo
Вже 10 січня прихильники футболу побачать мадридське дербі у півфіналі Суперкубка Іспанії. Напередодні матчу Реал – Атлетіко підійняли вічну тему воротарської позиції у "Королівському клубі".
Команди вже вирушили у Саудівську Аравію, де в Ер-Ріяді на стадіоні "Аль-Авваль Парк" Реал та Атлетіко зіграють за вихід у фінал Суперкубка Іспанії. Разом із "вершковими" полетів український голкіпер Андрій Лунін.
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Кого обере Карло Анчелотті
Перед поєдинком у пресі почали гадати, на кого впаде вибір Карло Анчелотті на позиції голкіпера. За інформацією видання, зі старту у матч проти Атлетіко вийде орендований у лондонського Челсі Кепа. Лунін ж буде спостерігати за півфіналом із лави запасних "вершкових".
Тренерський штаб на чолі з Анчелотті більше довіряє іспанському воротарю, аніж голкіперу збірної України. Хоча не виключено, що по закінченню цього сезону Кепа повернеться у Челсі, адже грає в Іспанії лише на правах оренди.
Раніше італійський наставник Реала усіма своїми заявами показував, що не розраховує на Андрія. Однак згодом почав вибілювати свою репутацію в очах уболівальників мадридського клубу після декількох резонансних коментарів, один із яких був після матчу проти Кадіса.Зверніть увагу! Півфінал Суперкубка Іспанії Реал – Атлетіко Мадрид розпочнеться 10 січня о 21:00 (за київським часом). Це буде четверте мадридське протистояння у рамках Суперкубка країни.
В останньому матчі Реала проти Арандіни ворота "вершкових" захищав Кепа, пропустивши автогол від свого центрбека Начо 1:3. Натомість перед цим кубковим поєдинком володіння мадридців у грі проти Мальорки захищав Лунін. Тоді Андрій провів "сухий" матч за "Королівський клуб" (1:0).
- У поточному сезоні-2023/2024 Лунін відіграв вже 10 матчів, у половині з яких зберіг свої ворота "на замку". Також пропустив 6 голів.
- Щодо статистики Кепи у цьому сезоні, то іспанець провів у футболці мадридського клубу 16 поєдинків – 13 пропущених м'ячів та 7 "сухих" зустрічей.