Він має нашу повну довіру, – Анчелотті заінтригував вибором голкіпера на найближчий матч Реала

У суботу, 9 грудня, мадридський Реал гостюватиме на полі Бетіса. Напередодні поєдинку головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті заінтригував вибором голкіпера, який буде захищати володіння Реала у найближчому матчі.

Багато було чуток, що Наполі буде останнім для Андрія Лунін. Адже Кепа повернувся у загальну групу Реала та готовий грати в офіційних зустрічах. Однак вже у наступному поєдинку Ла Ліги проти Гранади у воротах мадридців знову стояв українець.

Оце так Ще на зорі кар'єри у Мадриді: Лунін таємно продовжив контракт із Реалом, – ЗМІ

Анчелотті: Добре мати двох чудових воротарів

Напередодні нового матчу Карло Анчелотті включив обох до заявки "вершкових" та нечітко відповів, хто займе місце у володіннях "галактікос" у грі проти Бетіса.

Кепа чи Лунін? Кепа повернувся. Добре мати двох чудових воротарів. Завтра (9 грудня – 24 Канал) я зроблю вибір. Лунін був хорошим в останніх матчах, але з Кепою нічого не змінилося – він має нашу повну довіру. Неважливо, хто буде грати. В нас все буде добре. Можливо, я буду ротувати їх у цих іграх,

– заявив Анчелотті.

Тому не виключено, що Лунін отримає ще один матч ігрової практики.

Матч Бетіс – Реал розпочнеться 9 грудня о 17:15 (за Києвом). Мадридський клуб підходить до цього виїзного поєдинку у статусі лідера Ла Ліги (35 балів). Натомість Бетіс із 25 очками йде 7-м.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Андрій відіграв вже 7 матчів (4 із них були на нуль), у яких пропустив 4 голи.

Відзначимо, що нещодавно з'явилась інформація, що український воротар таємно продовжив контракт із Реалом ще у сезоні-2018/2019. Тепер на порталі Transermarkt лише підтвердив ці чутки, змінивши термін угоди. До цієї інформації на цьому порталі контракт українця був розрахований до 30 червня 2024-го року, а тепер до кінця червня, але вже до 2025-го року.