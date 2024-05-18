Ульльматуму не буде: Лунін повідомив Анчелотті своє рішення щодо продовження контракту

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін прийняв рішення щодо можливого продовження співпраці з "вершковими". На рішення українського воротаря не вплине вибір стартового складу на фінал Ліги чемпіонів від Карло Анчелотті.

Стало відомо рішення Андрія Луніна щодо свого майбутнього на найближчі роки. Ходили чутки, що Реал готовий відпустити українського голкіпера за кругленьку суму, якщо він не захоче продовжувати контракт.

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Лунін готовий залишитись у Реалі

Утім, справа до цього, схоже не дійде. Лунін у ході розмови з головним тренером "вершкових" Карло Анчелотті повідомив наставника, що готовий продовжити термін угоди з клубом.

На рішення Луніна не вплине вибір стартового складу на фінал Ліги чемпіонів від Карло Анчелотті. Він готовий до того, що проти дортмундської Боруссії зіграє бельгієць Тібо Куртуа.

Ще 9 місяців тому Карло Анчелотті не вірив у сили Луніна, тому орендував у Челсі Кепу Аррісабалагу. Протягом цієї кампанії Андрій поступово відвоював у баска місце в стартовому складі.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів за Реал 30 поєдинків, у яких пропустив 28 м'ячів. 12 разів український голкіпер зберіг ворота королівського клубу в недоторканності.

Фінал Ліги чемпіоном між Реалом та дортмундською Боруссією відбудеться 1 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок о 22:00 за Києвом.