Легкий нокдаун: Лукашенка гепнули ключкою по обличчю під час хокейного матчу – відео інциденту

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взяв участь у черговому республіканському аматорському турнірі. Але для диктатора все пройшло не так глядко.

Прихований удар від суперника

Олександру Лукашенку добряче дісталось під час матчу його команди проти збірної Мінської області. Однак вини суперника тут немає, була контактна боротьба, пише 24 канал.

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Лукашенко намагався відібратись м'яч у сьомого номера опонента. Суперник різко відвів ключку, щоб зберегти шайбу, та потрапив ключкою в обличчя самопроголошеного президента Білорусі.

Білоруському диктатору негайно надали медичну допомогу. Після поєдинку підборіддя Лукашенка було заклеєне пластиром.

Лукашенка вдарили ключкою: дивіться відео

Відзначимо, що Лукашенко відкрито підтримав агресію Росії щодо України. З території його країни у бік українського кордону часто вилітають літаки та ракети.