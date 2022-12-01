Лукаку зламав лаву для запасних після ганебного вильоту Бельгії з ЧС-2022: відео

1 грудня 2022 , 21:44
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Бельгійський форвард Ромелу Лукаку не стримував емоцій після того, як Бельгія вилетіла з чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі. Свою злість він вирішив зігнати на лаві для запасних.

Бельгія в останньому турі грала проти Хорватії. І команді треба було вигравати.

Після першого тайму, за рахунку 0:0, на поле вийшов Ромелу Лукаку. І до кінця гри він змарнував щонайменше чотири моменти, щоб відзначитися. Одного разу м'яч після його удару влетів у штангу.

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Тож саме Лукаку став головним невдахою цього матчу. У після гри нападник не стримував емоцій. Він розплакався на плечі помічника головного тренера. А після цього вирішив свою агресію зіграти на лаві для запасних. Проходячи повз неї, він кулаком вдарив по захисному склу, яке аж злетіло геть, впавши на одного зі представників бельгійської команди.

 

Автор: Ігор Саджениця