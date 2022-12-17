Коли вік – не перепона: Модрич встановив унікальне досягнення на чемпіонаті світу 2022

Хорватський півзахисник Лука Модрич здобув зі збірною бронзові медалі на чемпіонаті світу 2022 в Катарі. І встановив унікальне досягнення для польових гравців.

На момент старту чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі, Луці Модричу виповнилося 37 років. На турнірі півзахисник та капітан збірної Хорватії провів усі сім матчів. При цьому в кожній грі він виходив у старті. Три матчі було на груповому етапі. Після цього були матчі 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і матч за третє місце.

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Таким чином 37-річний Модрич став найстаршим польовим гравцем, хто провів сім матчів на чемпіонаті світу.

Випереджають за цим показником Модрича лише два голкіпери. Один з них – італієць Діно Дзофф. В 1982 році він зі "скаудра адзурра" виграв чемпіонат світу, теж зігравши всі сім матчів. На момент фіналу голкіперу було 40 років та 133 дні.

Через вісім років його випередив англієць Пітер Шилтон. У сьомому матчі на ЧС-1990 йому було 40 років та 292 дні. Він тоді з Англією дійшов до матчу за третє місце, де "три леви" поступилися.

Але Шилтон не є найстаршим гравцем в історії чемпіонів світу. У 2018 році на Мундіалі зіграв Ессам Ель-Хадарі. У матчі за Єгипет проти Саудівської Аравії голкіперу було 45 років та 161 день.

А щодо Модрича, то він навіть не найстарший гравець на ЧС-2022. Офіційно найстаршим був мексиканський воротар Альфредо Талавера, якому на момент старту турніру виповнилося 40 років та 63 дні. Однак він на турнірі не провів жодного матчу, як і на двох попередніх Мундіалях.

А от тим, хто зіграв таки на ЧС-2022, є Атіба Хатчінсон. Капітан збірної Канади перший матч проти Бельгії провів у віці 39 років та 288 днів. До слова, в наступному матчі він протистояв тому ж таки Модричу.

Найстаршим польовим гравцем на чемпіонатах світу є камерунець Роджер Мілла. Але він не тільки грав. Саме Мілла є найстаршим автором голу на Мундіалах – у ворота Росії він забив, коли йому було 42 роки та 39 днів.