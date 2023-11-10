Після болючої поразки у Лізі конференцій: Зоря попрощається із Кривенцовим, – ЗМІ

Луганська Зоря поступилась Маккабі Тель-Авів 1:3. Попри велику реалізацію команда Валерія Кривенцова не змогла обіграти ізраїльського суперника та опустилась у турнірній таблиці групи "В" у Лізі конференцій.

Могла Зоря забивати вдруге, точніше вона це й зробила. Але суддя скасував гол, який міг змінити хід поєдинку на користь українського клубу, через офсайд.

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Чергова тренерська відставка у Зорі

Ця поразка опустила Зорю на третє місце у групі "В". "Мужики" пропустили повз себе Маккабі, яке тепер випереджає українців на 2 бали.

Після поєдинку з'явилась несподівана інформація від джерела "ТаТоТаке" про відставку головного тренера Валерія Кривенцова із Зорі. Начебто ця поразка у Лізі конференцій стала останнім матчем для цього наставника на чолі "мужиків".

До наступного матчу УПЛ проти черкаського ЛНЗ команду готуватиме Младен Бартуловіч, який входив у тренерський штаб Кривенцова. Очікується, що колишній футболіст буде виконувати обов'язки головного тренера щонайменше до кінця першого кола української першості сезону-2023/2024.

Матч УПЛ Зоря – ЛНЗ відбудеться 12 листопада о 14:00.

Офіційні джерела луганського клубу поки що мовчать та ніяк не коментують таку інформацію про відставку.



Нагадаємо, що Кривенцов очолив Зорю 9 вересня 2023-го року, а команда під його керівництвом провела 11 поєдинків, у яких здобула 3 перемоги при 5 поразках. Ще 3 матчі зводились у мирову.

"Мужики" після 11-ти зіграних матчів посідають лише 13-те місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 10 балів. Луганський колектив йде у зоні зустрічей плей-офф на виліт у Першу лігу України.