Лучано Лучі через наслідки ДТП покине пост голови комітету арбітрів УАФ: хто його замінить

Найближчим часом комітет арбітрів УАФ може отримати нового голову. Ним стане ще один італієць – відомий у недавньому минулому арбітр.

Його ім'я Нікола Ріццолі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив відомий журналіст Костянтин Андріюк.

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"Схоже, травма в ДТП для Лучано Лучі виявилася такою, яка не дозволяє йому повноцінно продовжувати роботу на посаді голови Комітету арбітрів України.

Тому надалі очікуйте на цій посаді нового, свіженького італійця – Ніколу Ріцоллі. До кінця року мають представити його на цій посаді. Італійська арбітражно-керівна династія в українському футболі триває", – написав Андріюк.

Хто такий Нікола Ріццолі

Ріццолі був одним з найавторитетніших арбітрів Європи упродовж останнього десятиліття. Італійцю довіряли фінал ЛЧ 2012/13 між Баварією та Борусією, а також фінал ЧС-2014 між Німеччиною та Аргентиною.

Кар'єру рефері завершив у 2017 році, після чого керував суддівським корпусом на батьківщині.

Аварія за участю Лучано Лучі

23 серпня на Бориспільській трасі в Києві трапилася ДТП. За інформацією ЗМІ, її спричинив "слуга народу" Олександр Трухін. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 6 людей, серед них – керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Поліція прокоментувала інцидент тільки через тиждень – заявили, що передали матеріали до ДБР, оскільки фігурантом справи є нардеп.

Висловлюючись про аварію вперше, Трухін заявив, що він не планує нічого приховувати. Згодом він додав, що не був п'яним та боятись йому нічого, адже не вважає себе винним.