Мірча Луческу запропонував нововедення в УПЛ: таке правило вплине на результати матчів

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу закликав брати приклад з Чемпіонату Світу-2022. Там арбітри матчу компенсують до матчу значно більше часу.

Мірча Луческу в післяматчевій пресконференції поєдинку Динамо – Металіст 1925 (0:0) висловив думку, що арбітрам потрібно під інших кутом подивитись на футбольні правила.

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Коментар румуна

На думку тренера таке нововедення добавить справедливості у футбольні поєдинки. Румуна обурює те, що гравці команд тягнуть час, коли їх влаштовує рахунок. Коуч не підтримує такі дії, оскільки це вбиває темп гри:

"Наразі на чемпіонаті світу простежується тенденція збільшення кількості компенсованого часу. У нас же команди, які влаштовує рахунок, тягнуть час, вони довго проводять заміни та повільно вводять м'яч у гру.

Потрібно спробувати брати приклад із чемпіонату світу – додавати стільки часу, скільки було витрачено суперником. Можливо, ми прийдемо до цього наступного року. Адже такі затримки збивають темпи гри", – сказав Луческу.

у матчі Уельс – Іран (0:2) через таке нове правило азіатам вдалось вирвати перемогу, оскільки ті забили свої мячі на 90+8 та 90+11 хвилинах.