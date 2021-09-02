Луческу вирішив позбутися найкращого бомбардира: гравця віддадуть іншому клубу УПЛ

Нападник Динамо Владислав Кулач не підійшов головному тренерові Мірчі Луческу і відправиться в оренду у Ворсклу. Схожа доля чекає захисника Володимира Костевича.

Саме з Ворскли Кулач влітку перебрався в київську команду, проте не зумів закріпитися в основі. З чуток, тренер Мірча Луческу спочатку не схвалював перехід Кулача.

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Владислав в нинішньому сезоні УПЛ зіграв два матчі, провівши на полі 40 хвилин.

Луческу не хотів підписувати Кулача

Мірча Луческу не бачив талановитого форварда у своїй схемі гри "біло-синіх". Однак нападник переконав румунського спеціаліста у своєму професіоналізмі. Футболіст незабаром офіційно стане гравцем Динамо.

Цікаво, що раніше повідомлялось, якщо гравець підпише контракт із киянами, то відразу може відправитись в оренду.

Минулий чемпіонат Кулач провів у полтавській Ворсклі. За сезон нападник зіграв 22 матчі в усіх турнірах, у яких наколотив 17 голів, 15 із них були в УПЛ. Така статистика дозволила Владиславу стати найкращим бомбардиром.