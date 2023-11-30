"Містер" відрікається від усіх чуток: Луческу відвідав матч клубу, куди його засватали ЗМІ

Мірча Луческу усіма своїми діями показує, що не планує довго відсиджуватись без футболу. "Містер" відвідав дербі між Динамо Бухарест та Стяуа, чим привернув до себе ще більше уваги та чуток.

ЗМІ активно сватають Мірчу Луческу у бухарестське Динамо та ще декілька клубів на Батьківщині румунського тренера. А його прихід на матч румунського чемпіонату ще більше змусить пресу сватати "Містера" у якийсь із місцевих клубів.

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Зберігає своє майбутнє у таємничості

На його очах Динамо мінімально програло Стяуа 0:1. Щоправда, колишній наставник київського Динамо спростовує усі чутки щодо свого найближчого майбутнього у футболі та відмовляється від коментарів.

Після матчу Луческу запевнив, що просто прийшов на поєдинок у статусі уболівальника та не став уточнювати деталі своєї розмови із людьми, які сиділи біля нього.

Я не можу коментувати ситуацію в Динамо. Я прийшов на дербі, щоб просто переглянути матч, і неважливо, хто був поруч зі мною та про що ми розмовляли. Якщо отримаю пропозицію? Не хочу зараз коментувати,

– відповів Луческу.

Нагадаємо, що Луческу покинув Динамо Київ після поразки від Шахтаря в українському "Класичному". Його наступником став Олександр Шовковський.

Мірча ж зашкварився, давши інтерв'ю російській пресі, як повністю перекрутила його слова та зробили із "Містера" прихильника країни-агресора. Колишній тренер киян після відставки повернувся на Батьківщину, де займається наразі домашніми справами, але надовго без футболу точно не засидиться.

Відзначимо, що з 1985-го по 1990-й рік очолював бухарестське Динамо. А до цього був на чолі збірної Румунії. Також попрацював у бухарестському Рапіді.