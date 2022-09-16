Луческу відповів, чи готовий піти у відставку після ганебної серії матчів Динамо

Київське Динамо програло АЕКу в матчі Ліги Європи. Це була шоста поразка за останні сім матчів київського клубу.

Після матчу в головного тренера Динамо Мірчі Луческу спитали, чи не думає він про відставку. Адже такі слова вже лунали від нього після провального матчу з Дніпро-1, коли команда програла 0:3. Тепер же команда програла два поспіль маті в Лізі Європи. Другий – кіпрському АЕКу.

Як це було Динамо котиться у прірву: команда Луческу програла АЕКу в Лізі Європи – відео голу

"Це складне питання, адже ситуація дуже важка. В якийсь момент я справді думав про це. Однак хтось повинен бути разом із футболістами та допомагати їм пройти через цей тяжкий момент. Ми маємо сконцентруватися на чемпіонаті та Лізі Європи", – заявив Луческу.

Він також назвав одну з головних причин таких невдалих матчів команди.

"Наші помилки лежать не в технічній чи тактичній площині, а випливають лише з психологічного стану", – переконаний головний тренер Динамо.

Причиною ж такого складного психологічного стане є те, що команда постійно змушена переїжджати з місця на місце. Адже матчі єврокубків доводиться грати в Польщі або на полі суперника. А літаком дістатися туди з України немає змоги.

Відтак команда не більше часу проводить у дорозі, аніж нормально тренується і готується до матчів.

"Зараз у нас немає бази, ми не граємо вдома, переїжджаємо кожні кілька днів, а родини футболістів розкидані по різних країнах Європи. Тому гравцям складно зосередитися на футболі. Проте ми мусимо пройти через цей складний період, зберігаючи Динамо на високому рівні. Нам потрібні позитивні результати", – підсумував Луческу.