Луческу розповів про травмованих гравців Динамо перед матчем з Вільярреалом

У четвер, 11 березня, київське Динамо зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського Вільярреалу. Перед цим матчем у лазареті киян перебувають ще декілька гравців.

Як мінімум чотири гравці не допоможуть Динамо у матчі проти Вільярреалу. Це Беньямін Вербіч, Микита Бурда, Тудор Белуце та Денис Попов. Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу на передматчевій пресконференції.

До теми Чи зможе Динамо за підтримки рідних трибун здолати Вільярреал в 1/8 фіналу ЛЄ: прогноз

"Так, у нас є проблеми, травмовані гравці. Але для мене основа – це ті гравці, які виходять на поле і замінюють травмованих. Вербич повинен бути готовий до кінця квітня, Бурда і Белуце вибули надовго, Попов, сподіваюся, повернеться за 3-4 дні", – заявив Луческу.

Щодо Віктора Циганкова, який отримав ушкодження у кубковому матчі проти Колоса 3 березня, то його участь у матчі проти Вільярреалу під питанням.

"Що стосується Циганкова, то тренування у середу покаже, у якому він стані. Він тренувався індивідуально і тільки у вівторок повернувся до загальної групи", – розповів тренер Динамо.

Тренується у загальній групі й Денис Гармаш, але навряд чи він допоможе команді, адже ще не набрав оптимальних форм.

"Гармаш також тренується, але він дуже довго був відсутній і зараз тільки надолужує пропущене. Гравцям дуже складно повертатися до строю. Наприклад, той самий Гармаш пропустив тренувальний збір, а тепер ми граємо через два дні на третій, і тренування носять, по суті, підтримуючий характер. Тому дуже складно в цей період увійти до ігрового загальнокомандного ритму. А тим більше в таких непростих кліматичних умовах і на таких полях", – підсумував Луческу.