Не сказав останнього слова у футболі: Луческу здивував можливими варіантами продовження кар'єри

Один із найтитулованіших тренерів світу Мірча Луческу після завершення роботи в київському Динамо залишається поза футболом. Попри поважний вік спеціаліст не збирається закінчувати кар'єру.

Ходило чимало чуток щодо його можливого працевлаштування. Частина з них стосувалися не тренерського функціонала.

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Амбіції важливіші за гроші

Колишній наставник Шахтаря та Динамо прокоментував своє майбутнє. Він зізнався, що мав чимало пропозицій, але хотів би повернутись саме до тренерської роботи та розповів, що буде головним фактором для нього при прийнятті рішення.

Я відмовився від багатьох пропозицій. Мені не потрібні гроші, але я готовий. Головне – тренувати, щоби бути на першому місці. Навіть якщо це буде команда з Серії B, C чи D, якщо мене покличуть,

– заявив Луческу.

Зазначимо, що 78-річного фахівця сватали у низку румунських і турецьких клубів. Також серед варіантів називалася збірна Румунії та навіть Полісся, проте наразі тренер залишається вже дев'ятий місяць без роботи.

Нагадаємо, що Мірча Луческу є найтитулованішим тренером в історії українського футболу. Сумарно він здобув 25 трофеїв із вітчизняними клубами, а всього ж у його активі – 36 титулів.