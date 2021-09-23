Луческу проігнорував коридор поваги від Шахтаря після поразки у Суперкубку України: відео

Шахтар "всуху" розніс Динамо у Суперкубку України. Головний тренер киян Мірча Луческу залишився незадоволений поведінкою суперника під час матчу, тому вирішив зайвий раз не перетинатись "гірниками".

Образився на колишню команду

76-річний румунський фахівець знову зустрівся на футбольному полі з колишньою командою. Мірча Луческу розкритикував поведінку "гірників" та вирішив відповісти Шахтарю тією ж монетою.

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Засмучені поразкою динамівці пройшлись крізь коридор поваги, який створили гравці донецького клубу, щоб отримати свої срібні нагороди.

Однак Луческу та його тренерський штаб через нього не пройшли. Вони почекали поки усі динамівці отримають медалі та окремо від інших пішли від лавки запасних відразу на нагородження. Вони минули коридор від донеччан.

Відзначимо, що матч завершився перемогою Шахтаря з рахунком 3:0.

Румун після гри звинуватив тренерський штаб на чолі з Роберто Де Дзербі та гравців "гірників" в агресії та неповазі до київського клубу. Донеччани постійно вибігали до поля з лави для запасних, пояснюючи щось судді та кричали у бік киян. Наставник Динамо сподівається, що у наступному поєдинку суперник буде поводити себе інакше.

Луческу не пройшов через коридор від Шахтаря: відео