Луческу потрапив до топ-300 найбагатших людей Румунії

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу опинився на 203-у місці у списку найбагатших людей Румунії. Його статки оцінили в 35 – 37 мільйонів євро.

Рейтинг найбагатших громадян Румунії склало видання Capital. Там обрали 300 найбагатших румунів. Такий рейтинг видання складає з 2002 року.

В рейтингу представлені одразу чотири мільярдери. А загальна сума активів 300 найбагатших румунів складає 36 мільярдів євро.

Гроші Луческу

203-є місце в цьому рейтингу посів Мірча Луческу. Активи головного тренера київського Динамо оцінили в 35 – 37 мільйонів євро. При цьому всі ці гроші він заробив саме у футболі. При цьому скільки отримує Луческу в Динамо – точно невідомо. За різними даними журналістів, він отримує від 1,2 до 1,8 мільйона євро на рік. Окрім того, після його призначення в Динамо у 2020 році, писали про те, що він отримає бонус в 1 мільйон євро, якщо виведе Динамо в груповий етап Ліги чемпіонів. Тоді киянам вдалося подолати кваліфікаційний етап.

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При цьому Мірча Луческу посідає лише п'яте місце серед найбільш високооплачуваних румунських тренерів. Для прикладу його син Разван Луческу отримує 4 мільйони євро на рік, а Космін Олерою – 7 мільйонів євро.

Також варто додати, що ще у 2020 році була інформація, що за 12 років, що Мірча Луческу очолював донецький Шахтар, він отримав від "гірників" загалом 50 мільйонів євро (зарплата та бонуси). Вже після Шахтаря Луческу працював в російському Зеніті, де йому платили до 5 мільйонів євро за сезон. А коли він у 2017 році очолив збірну Туреччини, то за рік отримував 2,5 мільйони євро.

Хто найбагатший в Румунії

Щодо найбагатших людей Румунії, то очолює рейтинг ІТ-підприємець Даніель Дінеш. Його статки оцінили в 5 – 5,5 мільярда євро. Хоча видання Forbes оцінює його в 4,9 мільярда доларів. Хоча ще минулого року його статки оцінювалися в 1,2 мільярда євро.

Другими в рейтингу йдуть брати Драгоц та Адріан Павел зі статком у 2,9 – 3,2 мільярда євро. При цьому минулоріч саме вони були лідерами списку, хоча й оцінювалися менше – у 2,15 – 2,25 мільярда євро.

Третє місце посідає людина, яка має відношення до спорту – Іон Циріак. Він колишній тенісист, який навіть виграв Roland Garros у парному розряді в 1970 році. також грав у хокей і навіть виступав на Олімпіаді-1964. Але згодом він перейшов на менеджерську діяльність, зайнявся бізнесом. А в 1991 році навіть заснував перший приватний банк в Румунії. У 2021 році його статки оцінюються в майже 2 мільярди євро. Свого часу він очолював рейтинг найбагатших румунів.