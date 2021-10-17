Луческу незадоволений грою Супряги: нападник провалив матч зі Львовом

Владислав Супряга не зіграв навіть тайму у матчі зі Львовом. Нападник не забив з 100-відсоткової позиції та був сів на лаву для запасних.

Луческу: Це можливість йому подумати

Мірча Луческу здивував усіх заміною Владислава Супряги вже у першому таймі. Румунський спеціаліст залишився незадоволений рівнем гри 21-рінчого форварда.

Як це було Безгольове прокляття: як Супряга не забив за Динамо з двох метрів – відео

"Містер" заявив, що Супряга повинен був забивати з двох метрів на початку матчу. Його гол міг би повністю змінити хід поєдинку. Але Владислав схибив. Згодом він сфолив на власній частині поля, звідки вийшов пенальті.

Луческу зазначив, що нападнику потрібно більш сконцентровано та уважно поводити себе на футбольному полі.

Заміна Супряги? Це можливість йому подумати про те, що було на полі, про те, що він зробив. Він не забив гол, який повинен був. Потім він сфолив на нашій половині поля, звідки вийшов пенальті. Він повинен був бути більш уважним і сконцентрованим в цих двох епізодах,

– розповів Луческу.

Замість Супряги на 41-й хвилині на полі з'явився Денис Гармаш. Наставник Динамо вгадав із заміною. Гармаш відзначився дублем.

Румунський тренер переконаний, що футболісту потрібно зробити правильні висновки зі своєї гри.

"Всі добре знають його якості. У нього дуже хороші фізичні якості, хороша техніка – у нього все є для нападника. Але він повинен розуміти, що професійний футбол – це великий характер, увагу і концентрація. Він повинен зробити висновки. Це життєвий урок професійного футболіста", – додав Луческу.