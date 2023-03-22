Ніцца контактувала з Луческу: президент Динамо різко відреагував на ці чутки

У ЗМІ з'явились чутки про зацікавленість Ніцци у сторону головного тренера Динамо Мірчі Луческу. Президент київського клубу Ігор Суркіс вже відреагував на подібну інформацію.

Начебто румунський спеціаліст вже навіть контактував із французьким клубом та попросив керівництво Ніцци зачекати до літа 2023 року. Мірча Луческу хоче допрацювати сезон-2022/2023 на тренерському містку Динамо.

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Хоча до цього були два сумнівні коментарі, у яких 77-річний наставник натякав на можливу відставку із Динамо. Луческу заявляв, що настав такий момент, коли він може покинути столичний клуб у будь-який момент. Було це після другої поразки киян у другому колі УПЛ від луганської Зорі (1:0).

На старті другої частини сезону "біло-сині" здобули лише одну перемогу у трьох останніх поєдинках.

Реакція власника київського клубу

Президент київського клубу Ігор Суркіс миттєво відреагував на такі чутки про інтерес Ніцци та можливі перемовини з Луческу. Власник Динамо не хоче коментувати інформацію, яку назвав "дурницею". Суркіс дав зрозуміти, що не відпустить Луческу з посади головного тренера Динамо.

Немає сенсу коментувати цю маячню,

– відповів президент Динамо.

Нагадаємо, що контракт Луческу з Динамо розрахований до кінця червня 2024 року, а прийшов румун у команду у липні 2020-го. Під його керівництвом кияни вже провели 99 матчів (57 перемог при 26 поразках, ще 16 поєдинків закінчувались нічиєю). "Містер" привів столичний гранд до 3-х трофеїв.

Підопічні румунського спеціаліста йдуть на 4-му місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 33 бали. "Біло-сині" відстають від третьої позиції, яку займає Зоря, на 4 очки.

Перевага над найближчим суперником, яким є Олександрія, складає 5 пунктів.

До слова. Вже 2 квітня Динамо зіграє в УПЛ проти Львова. Цей поєдинок стане ювілейним сотим для Мірчі Луческу на чолі киян. Початок зустрічі о 13:00.