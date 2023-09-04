На матчі клубу Кривцова у США розгорнули прапор Росії: демонстративне фото

У понеділок, 4 вересня, Інтер Маямі гостював на полі Лос-Анджелес у черговому турі МЛС. Окрім голів на трибунах стадіону був помічений ворожий прапор.

Херардо Мартіно задіяв усіх зіркових футболістів своєї команди. У старті Інтер Маямі вийшло колишнє зіркове тріо з Барселони – Жорді Альба, Серхіо Бускетс і Ліонель Мессі. Також із ними з перших хвилин розпочав матч наш центрбек Сергій Кривцов, повідомляє 24 Канал.

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Неприємний "подарунок" на стадіоні у США

Ніхто із них не зміг відзначитись у першому таймі, але допомогли Інтеру першим розмочити нулі на табло. Перший гол у зустрічі оформив Фаріас вже на 14-й хвилині зустрічі.

По перерві команди на двох забили три голи. Спершу Альба подвоїв перевагу гостей із Маямі 0:2. А наприкінці поєдинку Кампана та Голлінгдеш обмінялись результативними ударами – 1:3.

Під час поєдинку глядачі на своїх екранах могли помітити російський прапор на одній із трибун місцевого стадіону. Ось така неприємність від уболівальників у США. За океаном ж не забули про війну в Україні, а тут тобі такий триколор на трибунах. Можливо, на стадіоні були росіяни, які живуть, на їх думку, у загниваючих Штатах.



Прапор Росії на матчі Лос-Анджелес – Інтер Маямі / Кадр із відео

Фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Інтер Маямі з рахунком 1:3. Ліонель Мессі, який провів на полі весь поєдинок, вже у двох поспіль матчах не забиває. Кривцов теж відіграв повну зустріч.

Інтер завдяки перемозі вийшов із останнього місця у таблиці та тепер із 25 балами посідає 14-ту позицію.