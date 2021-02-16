Лопес остаточно відмовився від реваншу з Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) в черговий раз відреагував на розмови про його можливий реванш з українцем Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

Лопес вважає, що в проведенні такого поєдинку немає необхідності. Також він заявив, що опція реваншу була відсутня в контракті з вини сторони українського боксера.

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Потреби в реванші немає. Ми виходили в ринг і знищували всіх підряд. Ми зробили те, що повинні були зробити. Всі говорять про реванш, але до нас не було ніякої поваги. Нам не дали опцію реваншу, так що це виходило від іншої сторони,

– зазначив Лопес.

На його думку, до його команди не проявили поваги під час першого бою, тому не варто очікувати бій-реванш.

Ломаченко – Лопес: що відомо про бій

Лопес у 12-раундовому поєдинку переміг Ломаченка. Бій завершився невеликим скандалом. Рішення одного з суддів обурило українську команду. Джулі Ледерман віддала Василю лише один раунд.

Український боксер кволо поводив себе на ринзі, а після сутички пояснив, що проводив бій із травмованим плечем. Боксер з України був прооперований та вже потрохи повертається до повноцінних тренувань.

Буквально недавно, 2 лютого, стало відомо, що Василь Ломаченко та Теофімо Лопес отримали пропозицію провести матч-реванш в Катарі. А вже 4 лютого Лопес заявив, що в двох наступних боях не збирається зустрічатися з Ломаченком.