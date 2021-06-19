Ломаченко завершив підготовку до поєдинку проти Накатані: фото

Український боксер Василь Ломаченко завершив підготовку до поєдинку проти японця Масайоші Накатані. Колишній чемпіон світу вперше вийде на ринг після поразки від американця Теофімо Лопеса.

Василь Ломаченко битиметься з Масайоші Накатані на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі. Він спробує закрити болючий програш перемогою 26 червня.

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Ломаченко завершив підготовку до бою з Накатані,

– повідомили в інстаграмі LuckyPunch.

Ломаченко – Накатані: що відомо про бій

У травні поєдинок між Василем Ломаченком і Масайоші Накатані підтвердила промоутерська компанія Top Rank. Там оприлюднили вогняний проморолик бою.

Майбутній суперник українця має у своєму активі лише одну поразку. Його кривдником став Теофімо Лопес, який у жовтні 2020 року переміг Василя Ломаченка.

Український спортсмен вилетів у США 10 травня та розпочав підготовку до поєдинку. Він активно тренувався на узбережжі Тихого океану.

Бій між Василем Ломаченком та Масайоші Накатані відбудеться з глядачами. Близько 4 тисяч людей зможуть побачити поєдинок на власні очі.