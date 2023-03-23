"Боже, яке воно кончене": як українці реагують на відео "воїна" УПЦ МП Ломаченка

Василь Ломаченко продовжує публічно збільшувати своє коло хейтерів та недоброзичливців. Боксер опублікував новий скандальний пост на своїй закритій сторінці в інстаграмі.

Інстаграм Василя Ломаченка перетворився у суцільний захист УПЦ МП. Бокс для Василя відійшов на другий план. Титулований спортсмен відкрито провокує українську сторону у своїх соціальних мережах, пише 24 Канал.

До теми Ломаченко став рупором УПЦ МП: опублікував відео про "демонстративне приниження" від Зеленського

Ломаченко вже геть втратив здоровий глузд

Ломаченко у своєму інстаграмі опублікував нове відео від "Союза православных журналистов", яке постійно, як і Василь, публікує новинні пости про УПЦ Московського патріархату. У ролику мова йде про те, як представники УПЦ МП були "проігноровані" Володимиром Зеленським.

20 березня вони прибули під Офіс Президента та хотіли особисто зустрітись із Зеленським, але простоявши декілька годин біля будівлі були змушені піти. Начебто "їх прогнали дивною повітряною тривогою", натякаючи на те, що її спеціально увімкнули в Офісі Президента.

Таке відношення УПЦ МП називають "демонстративним приниження". І вони стверджують, що це навіть не відноситься до представників Московського патріархату, а самих вірян УПЦ, а також "приниженням" у бік громадян України.

Відзначимо, що в Офісі Президента прокоментували цю ситуацію. Зазначається, що у щільному графіку Зеленського не було запланованої зустрічі зі скандальними священниками УПЦ МП.

"СБУ, добрий ранок": українці про новий скандал із боксером

Сторінка Ломаченка в інстаграмі закрита для людей в Україні. Через VPN теж далеко не усім вдасться знайти сторінку Василя. За те без зайвих проблем стежити за акаунтом боксера можуть люди, які живуть за кордоном.

Навіть закрита сторінка Ломаченка не стала на заваді, аби скандальний пост розлетівся українськими виданнями. Читачі ж миттєво почали ділитись своїми думками та зайнялись тролінгом Ломаченка.

З кожним таким скандалом у Василя залишається все менше прихильників. Раніше були ті, які просили перестати хейтити боксера, а зайнятись своїми справами. Тепер є лише ті, хто просить не публікувати та не висвітлювати нових зашкварів Ломаченка, адже він не гідний уваги українського народу.

Українці далі звертаються до СБУ із проханням взяти Ломаченка до особливої уваги. Також українці вимагають забрати у "Васілія" український паспорт. Він не достойний, аби бути громадянином сильнішої та незалежної України.

Більшість сходяться на думці, що Василь відкрито провокує українців, аби ті поливали його критикою.

Є враження що він просто провокує, щоб якщо його затримають, виник прецедент того що в демократичній Україні немає свободи слова. І світ побачив, що травлять відомого боксера. Міжнародні спортивні федерації достатньо в*тні, це все піднесуть,

– написав один із читачів.

Цікаво, що у найближчому майбутньому Ломаченко повинен побитись у титульному поєдинку проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні. Україні не приховують, кого будуть вболівати у цьому двобої. Їх серце буде на стороні американського боксера.

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