Ломаченко відреагував на можливість проведення бою проти японця Накатані

Майбутнім суперником українського боксера Василя Ломаченка може стати японець Масаєші Накатані. Ломаченко вирішив підігріти інтерес до цього бою.

На власній сторінці в інстаграм Ломаченко опублікував пост, де є його зображення та Масаєші Накатані. На картинці також є напис англійською, де боксер поцікавився думкою своїх вболівальників – What do you think?

Про те, що Ломаченко може провести бій проти Накатані, заявив керівник Top Rank Боб Арум. Бій може відбутися влітку 2021 року в США.

Останній бій Ломаченко провів проти Теофімо Лопеса 17 жовтня. Українець поступився рішенням суддів та втратив свої три чемпіонські пояси – WBC, WBA та WBO у легкій вазі.

Мова йшла про ймовірний реванш між Лопесом та Ломаченком. Але цього пункту не було в контракті на перший бій. А Лопес заявив, що не має наміру проводити з Ломаченком ще один бій.