Український чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко відкрив власний готель на березі Чорного моря.

Комплекс розташований на березі моря в курортному селищі Затока Одеської області. Він отримав назву Loma Sport Hotel. Фото "спортивного" готелю опубліковані в офіційному Instagram-акаунті.

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На базі готелю є інфраструктура для занять спортом – тренажерний зал, а також турніки на відкритому повітрі.

Також у соціальній мережі виклали меню ресторану при готелі.

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