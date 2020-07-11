Пішов у бізнес: Ломаченко відкрив власний готель на березі моря – фото
Український чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко відкрив власний готель на березі Чорного моря.
Комплекс розташований на березі моря в курортному селищі Затока Одеської області. Він отримав назву Loma Sport Hotel. Фото "спортивного" готелю опубліковані в офіційному Instagram-акаунті.
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На базі готелю є інфраструктура для занять спортом – тренажерний зал, а також турніки на відкритому повітрі.
Також у соціальній мережі виклали меню ресторану при готелі.
Ломаченко – Лопес: головне
- Бій між боксерами мав відбутися ще 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку у США.
- Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.
- Зараз ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися поєдинок.
- Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.
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У WBC заявляли, що зустріч боксерів пройде у вересні. Але поєдинок перенесуть на жовтень. Промоутер Top Rank Боб Арум заявив, що бій пройде 3 жовтня. Про це повідомляє Boxing Scene.