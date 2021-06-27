Ломаченко провів бій з Накатані з закривавленим обличчям: відео фатального удару

Василь Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані. Однак на початку бою в українця було розсічення на голові.

Вже у першому раунді бою стався доволі неприємний інцидент. Обоє боксерів зіткнулися головами. Після цього удару в Ломаченка було розсічення на голові, з якого почала литися кров. Вона залила йому обличчя.

Детальніше Ломаченко здобув ефектну перемогу над Накатані, відправивши суперника в нокаут

Та команді українця вдалося швидко зупинити кровотечу після першого раунду. Тож надалі крові на обличчя Ломаченка не було.

Сам бій закінчився більш ніж упевненою перемогою Ломаченка в дев'ятому раунді. Після того як Накатані в черговий раз опинився в нокдауні, суддя вирішив зупинити бій. Ломаченко переміг технічним нокаутом.