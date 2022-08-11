Черговий зашквар Ломаченка: боксер опублікував скандальне відео з митрополитом упц мп

Український боксер знаходиться у теробороні, але продовжує дратувати спільноту промосковськими постами у Instagram. На цей раз спортсмен поділився інтерв'ю з неоднозначним релігійним діячем.

Початок повномасштабної війни проти рф суттєво змінив думки відомих людей зі світу спорту. Наприклад, той же Олександр Усик вступив до лав тероборони і не соромиться ідентифікувати себе українцем.

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Також захищати країну відправився і Василь Ломаченко. Однак, здається, що війна не дуже змінила його світогляд. Наприклад, 9 травня боксер вирішив привітати всіх з "дньом побєди" і написав "спасібо дєду за побєду".

Тепер же Ломаченко вирішив поділитися з підписниками відео-інтерв'ю з митрополитом упц мп Лукою, де лунають багато, скажімо м'яко, суперечливих думок.

Наприклад, ця людина вважає, що одна з причин нападу росії на нашу країну – це голосування українських делегатів у ПАРЄ за резолюцію про захист прав ЛГБТ-спільноти.

ЛГБТ - це була, можливо, остання крапля, після якої чаша гніву Божого на нас вилилася. Це ж просто безумство,

— розповідає Лука.

Гнівна реакція у коментарях

Ломаченка буквально почали знищувати підписники за такі пости. Багато з них називають боксера "ватою", хто іронізує. Є і люди, які намагаються пояснювати Василю сутність його зашквару.