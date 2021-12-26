Ломаченко переплавив частину олімпійських медалей на хрестик для тата в російській майстерні

Василь Ломаченко зробив подарунок для свого тата, який є і його тренером. Він подарував йому хрестик, який виплавили з олімпійських медалей.

Олімпійські медалі Ломаченка пішли на хрестик

Боксер Василь Ломаченко двічі перемагав на Олімпійських іграх. У 2008 році в Пекіні він здобув золоту нагороду у ваговій категорії до 57 кілограмів. А у 2012 році в Лондоні – до 60 кілограмів.

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14 грудня 2021 року свій 57-й день народження святкував Анатолій Ломаченко – батько боксера та його тренер. Як подарунок на день народження, Василь Ломаченко вирішив подарувати йому натільний хрестик. Виготовили його зі шматочків олімпійських медалей.

Виготовила хрестик російська майстерня "Крестик резной" з Костроми. Ломаченко не вперше користується послугами цієї фірми. Ще у 2019 році він рекламував їх вибори в себе в інстаграм.

Також майстерня виготовила і спеціальний футляр для медалей та хрестика.