Ломаченко отримав ще одного суперника, який обіцяє "знести голову" українцю
Джерело:Boxing News 24
Василь Ломаченко наприкінці 2021 року зустрінеться з ганським боксером Річардом Коммі. У випадку перемоги українець може зустрітися з перспективним американцем Шакуром Стівенсоном.
Стівенсон може стати суперником Ломаченка
Чутки про бій Ломаченко – Стівенсон були й раніше, однак до конкретики справа жодного разу не доходила. Тепер же про поєдинок заговорив промоутер боксерів Боб Арум.
Це цікаво До 2 мільйонів доларів: гонорари за бій Ломаченко – Коммі
Глава промоутерської компанії Top Rank заявив, що хотів би організувати цей бій у легкій вазі, в якій наразі виступає Ломаченко, або напівлегкому дивізіоні, в якому б'ється Стівенсон.
Та для початку, за словами Боба Арума, Ломаченку потрібно 11 грудня побити Річарда Коммі.
Можемо провести і бій Ломаченко – Шакур Стівенсон. Я хотів би його організувати, якщо Василь переможе Коммі 11 грудня. Він може бути як у напівлегкій вазі, так і легкій. Це був би чудовий поєдинок,
– сказав Арум.
24-річний Коммі з оптимізмом сприйняв заяву Арума організувати бій з Ломаченком. Він заявив, що "знесе голову" Василю.
Втім, американець переконаний, що Ломаченко битиметься проти Оскара Вальдеса.
"Я зніс би голову Ломаченку. Але ми всі зважаємо на бій Вальдес – Ломаченко у легкій вазі. Ми побачимо його, якщо Лома не повернеться до другої напівлегкої ваги", – написав Шакур у твітері.
Що відомо про Стівенсона
- Перспективний Шакур Стівенсон провів на професійному ринзі 17 боїв і всі виграв. У його активі 9 перемог нокаутом.
- Шакур – срібний призер Олімпіади-2016. Також Стівенсон чинний тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.
- Американець – колишній чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій вазі.