Ломаченко отримав наступного суперника: дата бою українця

Василь Ломаченко отримав нового суперника після перемоги над японцем Масайоші Накатані. Український боксер вийде на ринг наприкінці 2021 року.

Ломаченко спробує повернутись на вершину

Вже незабаром фанати знову побачать Василя Ломаченка на ринзі. 33-річний український боксер визначився із датою бою та наступним суперником.

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11 грудня Ломаченко спробує здобути перемогу у поєдинку проти 34-річного боксера з Гани Річарда Коммі.

Місце проведення бою поки не називається.

Це підтвердив Егіс Клімас, менеджер українського боксера. Представник українця наголосив на тому, що команда Ломаченка все ще зацікавлена у реванші з американцем Теофімо Лопесом. Українська сторона чекає крок назустріч зі сторони представників абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з США.

Подивимося, наскільки Лопеси чоловіки. Після поєдинку Васі з Накатані тато Лопеса зайшов, потиснув мені руку і сказав, що ми обов'язково будемо робити реванш. Загалом, чекаємо. Українська команда готова до другого бою,

– заявив Клімас.

Хто такий Річард Коммі? Боксер із Гани, який має у своєму доробку 30 перемог(27 – нокаутом) та три поразки. У 2019 році програв Лопесу, віддавши американцю титул IBF, який він здобув у тому ж році після перемоги над росіяниною Ісу Чанієвим. Після фіаско від Теофімо ганський боксер лише одного разу виходив на ринг. У лютому 2021 року Коммі нокаутував домініканця Джексона Марінеса.

Нагадаємо, що Лопес-молодший вже отримав свого наступного суперника. Непереможний Теофімо 4 жовтня проведе захист титулів проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого.