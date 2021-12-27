Ломаченко – особливий, – президент Top Rank в захваті від українського боксера

Президент Top Rank Тодд Дюбеф нагвав головні переваги українського боксера Василя Ломаченка. Він переконаний, що українець є особливим спортсменом.

Президент Top Rank: Потім він піде назавжди

Дюбеф пригадав випадок поєдинок українця проти Річарда Коммі. Він наголосив, що Ломаченко благородно вчинив під час бою.

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Ломаченко – особливий, він неймовірно обдарований. Коли він упустив Коммі, він не хотів іти і добивати його. Він дивився на рефері, щоб той врятував ганця. Це була риса справжнього спортсмена та його високого класу. Він уже не завдав жорстких ударів по голові Коммі,

– сказав фахівець.

Президент Top Rank з захопленням розповів про майстерність Василя. Також порозмірковував щодо завершення кар'єри українця.

"Він чудово бачить усе, що відбувається у рингу. Подивіться його роботу ніг – все філігранно. Погляньте на його руки – вони синхронізовані. Його рухливість також на неймовірному рівні. Ще якийсь час він буде у боксі. Але потім він піде – дійсно піде назавжди", – зазначив Дюбеф.

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