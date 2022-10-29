Усик прилетів у Нью-Йорк, щоб підтримати Ломаченка у бою проти Ортіса

Вже 29 жовтня (в Україні у ніч на 30-те жовтня) Василь Ломаченко проведе бій проти Джеейна Ортіса. Побачити наживо повернення Ломаченка на ринг збереться чимало боксерських зірок.

Не зміг цей бій оминути увагою та своєю присутністю Олександр Усик. Чемпіон світу вже прибув у Нью-Йорк, де відбудеться поєдинок Василя Ломаченка та Джемейна Ортіса.

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Боксери вийдуть на ринг на "Медісон-сквер-гарден".

Усик у своєму інстаграмі виклав світлину із США. Олександр з трибун підтримає свого земляка.



Усик прилетів у Нью-Йорк / Скриншот із сторіс боксера

Відзначимо, що Ломаченко у серпні 2022 року був присутній у Джидді на реванші Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. завдяки підтримці та гарній підготовці Усик успішно захистив титули та здобув вакатний пояс The Ring.

Поєдинок відбудеться 29 жовтня. Але в Україні бій можна буде переглянути у ніч на 30-те жовтня, але не швидше, аніж о 05:00.

На процедурі зважування Ломаченко став важчим за свого непереможного суперника. Бій проти Ортіса буде для Василя розігрівом перед титульним поєдинком, який може відбутись у 2023 році.