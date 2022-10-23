Король повернувся: представлено офіційний трейлер бою Ломаченко – Ортіс зі згадкою про війну

Український боксер Василь Ломаченко наступний бій проведе 29 жовтня (ніч на 30 жовтня в Україні) проти Джемейна Ортіса. Організатори бою представили офіційний трейлер.

Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться в Нью-Йорку в "Медісон сквер гарден". Це буде головний бій вечора 29 жовтня. В Українці це вже буде ранок 30 жовтня (вихід Ломаченка на ринг очікується близько 6:00 години).

До теми Ломаченко – Ортіс: хто та коли покаже бій українського боксера онлайн

Перед боєм організатори представили офіційний трейлер. В ньому не обійшлося і без згадки про війну в Україні. Адже на початку 2022 рок Ломаченко планував провести декілька боїв. Серед них міг бути й бій проти тодішнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа.

Але через війну Ломаченко відмовився від проведення цього бою. А Камбосос за той час програв чемпіонські пояси Девіну Хейні. Після цього боксери провели бій-реванш, де знову переміг Хейні.

Читайте також Коли наші військові пішли у наступ, тоді стало зрозуміло, що все складеться добре, – Ломаченко

Тож поки Ломаченко готується провести бій проти Ортіса, який провів на професійному ринзі 17 боїв. Виграв він 16 (з яких вісім – достроково), і ще одного разу бій закінчився внічию.

Ломаченко – Ортіс трейлер бою