Багато хто його більше не любить: Гвоздик розвінчав міф про Ломаченка, як національного героя

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко уникає незручних питань про війну в Україні. Натомість на Заході боксеру створюють образ борця з російським агресором.

Василь Ломаченко своїми провокативними заявами на підтримку УПЦ МП (Українська православна церква Московського патріархату) та замовчуванням злочинів Росії відвернув від себе більшу частину українського суспільства. Відсутність чіткої позиції стосовно війни в Україні відобразилося на популярності колишнього чемпіона світу.

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Гвоздик: Top Rank намагається зробити, ніби він підтримує свою країну

Водночас промоутери Ломаченка представляють його на Заході, як символ національного опору російським агресорам. Для ілюстрації вони згадують, що ексчемпіон світу на початку вторгнення призупинив кар'єру та приєднався до підрозділу тероборони.

Його колишній партнер по боксерській команді "Українські отамани" Олександр Гвоздик поділився думкою стосовно образу Ломаченка.

Якщо хтось спробує виставити його українським героєм, скажіть піти поговорити з українськими тренерами, бійцями, і вони дадуть вам протилежну думку. Ймовірно, це те, що Top Rank намагається зробити, щоб виглядало так, ніби він підтримує свою країну,

– зазначив Гвоздик.

Олександр Гвоздик не розуміє, як можна мовчати, коли росіяни щодня вбивають громадян України.

"Сьогодні ми маємо цього виродка (Путіна), який вбиває і намагається зруйнувати мою країну. Відтоді як почалася ця війна, відбулися ще серйозніші бомбардування. Люди під завалами. Люди з кров’ю, з відірваними кінцівками. Я цього не підтримую. Через це багато хто його більше не любить", – цитує Гвоздика видання The Sunday Long Read.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко 12 травня проведе бій проти Джорджа Камбососа. Поєдинок відбудеться в австралійському місті Перт. На кону поєдинку стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.