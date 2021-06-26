Василь Ломаченко – Масайоші Накатані: де дивитися бій

В ніч з суботи на неділю, з 26-го на 27 червня український боксер легкої ваги, ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе бій проти японця Масайоші Накатані. Поєдинок стане головним боєм вечора від промоутерської компанії Top Rank.

Орієнтовний час початку бою – 05:00 за київським часом. Трансляцію поєдинку можна буде подивитися і в Україні.

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Василь Ломаченко – Масайоші Накатані: де дивитися

Трансляція поєдинку Ломаченко – Накатані пройде по всьому світу. У США бій покаже телеканал ESPN. В Європі – Sky Sports. В Україні пряму відеотрансляцію бою Ломаченко – Накатані можна буде подивитися на відеосервісі Megogo.

Для цього потрібно мати підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.



Ломаченко – Накатані / Інфографіка Спорт 24