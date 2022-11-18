Ломаченко міг би змінити громадянство, але прославляє Україну, – Богачук

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук поділився думками щодо дивної громадянської позиції ексчемпіона з боксу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка. Розповів про його заслуги та те, що боксеру давно варто зробити.

Богачук не розуміє невизначеності Ломаченка та радить йому обрати одну з сторін, наводячи в приклад Усика:

"Я критикую його за те, що він має багато знайомих та друзів з Росії. Він і тут має друзів. Він хоче бути і з тими, і з нашими, але треба оприділитись, бо так не можна. Так ж зробив Усик. Він визначився, що він за Україну, я його за це поважаю", – розповів Богачук.

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Та все-таки боксер захищає Ломаченка, оскільки той прославляє саме нашу державу:

"Ломаченко залишається в Україні. Він міг би поїхати і нічого не казати. Якби він був конкретно за ту країну, то міг би за неї боксувати. Я думаю, йому неодноразово пропонували змінити громадянство, боксувати за ту країну та представляти її. Але він залишився тут, і як би там не було виграв дві Олімпіади. Вася постійно прославляв Україну протягом тривалого часу, здіймав прапор України та грав гімн. Те що Вася зробив для України, мало хто зробив. А зараз його критикувати… Єдине, що він каже: “ми брати, ми брати”. 24 лютого, коли розпочалась війна, все стало видно. Брат на брата не нападає і брат брата не вбиває", – вважає Богачук.