Ломаченко став мені нецікавим, він міг би робити більше для України, – боксер Шелестюк

У боксера Василя Ломаченка понад 2 мільйони підписників в інстаграмі. Він міг би зробити значно більше користі для України, однак переважно просто мовчить.

Про це 24 каналу розповів український професійний боксер, чемпіон світу з боксу Тарас Шелестюк. За його словами, він не дивився бій Василя Ломаченка проти Джермейна Ортіса.

До теми "Ломаченко сидить на двох стільцях", – український боксер

Мені цей бій не був цікавим. Я його не дивився і не стежу за Ломаченком. Як вже казав, він мені нецікавий як людина. Як боксер – класний. Але мені теж вже нецікаво дивитися його двобої,

– зазначив Шелестюк.

Можна було зробити набагато більше

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, яке сталося 24 лютого, Ломаченко практично ніяк не відреагував на агресію. Хоч він міг бути надзвичайно корисним, адже за ним стежать понад 2 мільйони людей в інстаграмі.

Сам Шелестюк має 53 тисячі підписників. Однак він регулярно допомагає військовим ЗСУ, проводить різноманітні аукціони тощо. За його словами, Олександр Усик зовсім по-іншому відреагував на війну, ніж Ломаченко.

Ти подивися на того ж Саню Усика. Він допомагає та мотивує багатьох хлопців. Перейшов на українську мову, хоч раніше казав, що "Крим – божий". Він зрозумів, що робити. І я бачу наскільки це допомагає нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нашу рідну країну,

– наголосив Шелестюк.

Дивіться повне інтерв'ю з Тарасом Шелестюком на ютубі 24 каналу