Ломаченко та Коммі провели дуель поглядів – боксери розсміялися та обійнялися: відео

Василь Ломаченко провів дуель поглядів проти Річарда Коммі. На ринг боксери вийдуть 11 грудня (ніч на 12 грудня в Україні).

Сміх та обійми

Дуель поглядів Ломаченка та Коммі була доволі короткою. Однак вона відбулася у дружній атмосфері.

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Ще до того, як зустрітися роглядами, обоє боксерів чимало сміялися і були веселими. А після слів Ломаченка Коммі не зміг стримати сміх. Боксери потисли один одному руки та обійнялися.

Бій Ломаченко – Коммі відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку. В Україні вже буде ранок 12 грудня. Бій покаже Megogo.

Переможець цього бою стане одним з претендентів на бій проти Джорджа Камбососа, який переміг Теофімо Лопеса та відібрав у нього чемпіонські пояси в легкій вазі.