Оголосять титульний бій: онлайн-трансляція пресконференції Ломаченка та Камбососа

У середу, 31 січня, відбудеться пресконференція українського боксера Василя Ломаченка та австралійця Джорджа Камбососа. На цьому заході офіційно оголосять про проведення поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF.

Цієї пресконференції чекають не лише Василь Ломаченко та Джордж Камбосос, а й усі прихильники боксу. Пряму трансляцію офіційного заходу можна буде переглянути прямо на сайті 24 Каналу.

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Ломаченко та Камбосос оголосять бій за титул IBF

12 травня 2024 року Василь Ломаченко проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.

Очікується, що на пресконференції підтвердять, що бій буде титульним. Обидва боксери раніше вже володіли поясом IBF, який наразі є вакантним через перехід Девіна Хейні в наступний ваговий дивізіон.

На відміну від Василя Ломаченка, Джордж Камбосос був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Однак для того, щоб досягти цієї мети, Ломаченку необхідно починати все з нуля.

Ломаченко – Камбосос: пряма трансляція пресконференції

Початок пресконференції о 04:00 (за київським часом).