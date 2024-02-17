Колишній чемпіон світу Андрій Котельник поділився очікуваннями від поєдинку Василя Ломаченка і Джорджа Камбососа. Він виокремив сильнішого боксера.

На думку Котельника, переможцем бою буде Василь Ломаченко. Він заявив, що той "на дві голови сильніший".

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Хто переможе у зустрічі Ломаченко – Камбосос

"Думаю, Ломаченко виграє. Василь на дві голови сильніший за австралійця", – сказав Котельник.

Також ексчемпіон поділився думками щодо того, чому Василь мовчить про війну в Україні. На його думку, Ломаченко не говорить про війну, оскільки вважає, що до спорту це не має відношення.

Водночас він вважає, що боксер допомагає українській армії.

"Може, така його позиція. Не знаю. Думаю, що Ломаченко теж якось допомагає, 100%. Просто у нього позиція – нічого не говорити, бо він спортсмен", – додав Котельник.

Головне про майбутній бій

Бій за вакантний пояс IBF у легкій вазі між Камбососом і Ломаченком відбудеться 12 травня в Австралії. Останній бій Ломаченка відбувся у травні 2023 року, де він поступився Девіну Хейні в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Багато експертів вважали результат несправедливим. Після поразки Василь вирішив взяти відпустку до кінця року. У своєму останньому бою Камбосос переміг британця Макса Х'юза, завоювавши титул IBO в легкій вазі.