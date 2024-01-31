Офіційно: Ломаченко проведе титульний бій проти Камбососа – дата та місце поєдинку

У ніч із 30-го на 31-ше січня (в Україні) відбулась пресконференція Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка. На події офіційно оголосили про титульний двобій.

Ще раніше було багато інформації про бій Ломаченко – Камбосос. Але лише 31 січня про це було повідомлено офіційно.

До теми Оголосять титульний бій: онлайн-трансляція пресконференції Ломаченка та Камбососа

Тепер вже офіційно

Поєдинок між боксерами відбудеться 12 травня на території Джорджа – місто Перт, що в Австралії.

На кону двобою стоятиме пояс IBF у легкій вазі, який став вакантним після того, як абсолютний чемпіон світу у цьому дивізіоні Девін Хейні перейшов в іншу вагу.

Нагадаємо, що якраз проти Хейні відбувся крайній двобій Ломаченка. Тоді Василю не вистачило трішки, аби відібрати в американця усі пояси та звання абсолютного чемпіона планети. Хоча перемога Девіна була доволі сумнівною та викликала свист уболівальників, які зібрались на трибунах. Багато людей у світі боксу були впевнені в упередженому ставленні суддів та перемозі українця, але не Хейні.

Однак реваншу Ломаченко так і не дочекався. Девін схитрив та втік в іншому вагову категорію.

Також гіркий досвід поєдинків проти Хейні має Камбосос. Саме Джордж переміг Теофімо Лопеса та став абсолютом у легкій вазі. Але не зумів провести успішний захист титулів у бою проти Девіна, з яким бився двічі, зазнавши двох поразок.

Влітку 2023 року Камбосос переміг Максі Х'юза.

У боксерській спільноті не роблять жодного боксера фаворитом, тому шанси Ломаченка та Камбососа рівні.

Ломаченко зізнався, якщо переможе Камбососа, то вже не зупиниться. Василь прагне втілити мрію в реальність та знову спробувати пройти шлях до титулу абсолюта у легкій вазі. Натомість Джордж хоче поставити хрест на кар'єрі боксера із України.

Відеоогляд пресконференції Камбососа і Ломаченка