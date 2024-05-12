Загасив світло: Ломаченко ефектно нокаутував Камбососа, якого готував росіянин

Вранці 12 травня (в Україні) відбулось повернення Василя Ломаченка у ринг. Український боксер провів поєдинок проти Джорджа Камбососа за пояс IBF у легкій вазі.

Поєдинок міг відбутись ще два роки тому, але Ломаченко відмовився від бою через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Василь став на захист рідної країни, тому Джордж Камбосос побився із Девіном Хейні, втративши усі пояси легкої ваги, повідомляє 24 Канал.

До теми Ломаченко – Камбосос: онлайн-трансляція титульного двобою

Тотальне домінування Ломаченка

І от навесні 2024-го боксери такий провели довгоочікуваний двобій за вакантний пояс IBF, яким раніше володів Хейні.

Першим на ринзі з'явився перед рідною публікою Камбосос. Ломаченко вийшов на публіку у костюмі із зображенням Ісуса Христа.

Відео виходу Ломаченка на ринг

Боксери розпочали поєдинок із розвідки, вибухаючи контратаками, зокрема сміливішим був Василь. Камбосос же більше діяв у захисті. Стартовий раунд закінчився серією джебів від українця.

У другому раунді український боксер декілька разів потужно пробивав по супернику, затискаючи його біля канатів. Бій розпочинався під повним контролем Василя. Команда Камбососа порадила Джорджу більше використовувати джеб, але якось боксер не надто дослухався до порад тренера.

Австралієць намагався провокувати Василя

Що не скажеш про роботу австралійського боксера у наступному раунді, який декілька разів викидав аперкот та джеб. Ломаченко теж не відсиджувався в обороні. На останніх секундах боксери показали справжнє видовище, після чого Джордж щось емоційно сказав у бік українського суперника. Боксерів зупинив рефері у ринзі.

Емоційний момент із бою Ломаченко – Камбосос: дивіться відео

У 4-му раунді обидва бійці пропустили декілька потужних комбінацій. Ломаченко більше використовував джеб, який раз по раз прилітав по корпусу та голові Джорджа. Дуже цікавий поєдинок був для прихильників боксу.

У наступному раунді Камбосос вперше ледь не впав після сильнішого джеба українця. У кожному із 5-ти раундів Ломаченко викидав більше точних ударів, Джордж боксував другим номером.

Лише після закінчення 6-го раунду у куті боксера із Австралії пролунали схвальний фідбет тренера про роботу Камбососа.

Перше падіння Камбососа

У 7-му раунді Ломаченко класно вивернувся від удару суперника. Джордж опинився на настилі рингу, але швидко став на ноги. Було видно, як складно дихає Камбосос вже у середині поєдинку.

Два наступні раунди були доволі рівні. Перші раунди забрали занадто багато сил в обох бійців. Дуже класно Ломаченко відповів серією аперкотів у голову та бік корпусу суперника, затиснувши його до кута рингу.

10-й чемпіонський раунд був не таким активним від обох боксерів. Після гонгу австралійці продовжували обробляти брову, яка страждала від сильних ударів українського суперника.

У передостанньому раунді Камбосос вдруге опинився на настилі. А вже через декілька секунд і втретє. Суддя відрахував та оголосив перемогу українця.

Василь Ломаченко здобув перемогу над балакучим Джорджем Камбососом. Василь показав зухвалому австралійцю, що робота під керівництвом російського тренера до добра не приводить.