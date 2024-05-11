Ломаченко – Камбосос: онлайн-трансляція титульного двобою

Василь Ломаченко проведе бій проти Джорджа Камбососа за вакантний титул IBF у легкі й вазі. 12 травня сайт 24 Канал покаже онлайн-трансляцію поєдинку.

Бій Ломаченко – Камбосос є головною подією вечора боксу 12 травня на "RAC Arena". Тож боксери останніми вийдуть у ринг в австралійському місті Перт, повідомляє 24 Канал.

Варто дізнатись Ломаченко – Камбосос: де дивитись титульний бій

Хто поб'ється в андеркарді головного бою

Двобій Ломаченка та Камбососа відбудеться не раніше 07:00 ранку за київським часом. Головному поєдинку передуватимуть декілька інших зустрічей:

Ендрю Молоні (Австралія) – Педро Гевара (Мексика);

Ніна Г’юз (Велика Британія) – Чернека Джонсон (Австралія);

Імам Хатаєв – Річардс Болотнікс (Латвія);

Файга Опелу (Австралія) – Джозеф Гудалл (Австралія);

Лукас Браун (Австралія) – Хемі Ахіо (Нова Зеландія).

Лише після усіх цих поєдинків розпочнеться двобій Ломаченко – Камбосос. В Україні усі транслятори відмовились від трансляції зустрічі Василя, зокрема MEGOGO.

Поєдинок Ломаченко – Камбосос можна переглянути онлайн безпосередньо на сайті 24 Каналу. Також на сайті буде опубліковано результат протистояння, відео найкращих моментів зустрічі в Австралії та найсвіжіші новини за підсумками зустрічі у Перті.

Ломаченко – Камбосос: онлайн-трансляція бою